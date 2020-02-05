陸經濟乏力 財新綜合PMI創近4月低 11:222020/02/05 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財新中國1月服務業採購經理人指數(PMI)降至51.8，低於上月的52.5，為3個月低點。受製造業和服務業指數雙雙回落影響，財新1月中國綜合PMI亦自上月的52.6降至51.9，創4個月低點。 路透報導，最新數據顯示，大陸服務業在1月繼續放慢擴張腳步，財新1月服務業PMI降至3個月低點；受服務業和製造業放緩影響，當月綜合PMI亦創4個月新低，顯示大陸經濟回升的動力不足。 (旺報 ) #pmi #服務業 #綜合 #影響 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 服務業首當其衝 陸學者籲減稅 04:092020/02/01 焦點新聞 低溫特報持續！今晨最低溫3.5度 下周有「兩波鋒面」轉濕冷 08:302020/02/01 生活 嘲笑大陸疫情 波蘭女拳手致歉 13:412020/02/01 體育 沒劇追了！大陸影視劇拍攝全面停工 17:532020/02/01 娛樂 馬國沙巴州禁中國航班入境 台港澳班機無影響 21:462020/02/01 國際 大陸四川成都市 發生規模5.1地震 08:182020/02/03 兩岸 《國際經濟》日本1月製造業活動連9月萎縮，武肺恐令雪上加霜 09:262020/02/03 財經 《金融》台北股匯殺，外資匯出款影響台股量能 09:432020/02/03 財經 《國際經濟》南韓1月製造業再度轉衰，武肺使前景蒙塵 10:002020/02/03 財經 1月財新中國服務業PMI降至51.8 創3個月低 10:452020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 即時 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 疫情衝擊 國泰航空2.7萬員工休3周無薪假 - 即時 - 工商 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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