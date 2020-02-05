財新中國1月服務業採購經理人指數(PMI)降至51.8，低於上月的52.5，為3個月低點。受製造業和服務業指數雙雙回落影響，財新1月中國綜合PMI亦自上月的52.6降至51.9，創4個月低點。

路透報導，最新數據顯示，大陸服務業在1月繼續放慢擴張腳步，財新1月服務業PMI降至3個月低點；受服務業和製造業放緩影響，當月綜合PMI亦創4個月新低，顯示大陸經濟回升的動力不足。

(旺報 )