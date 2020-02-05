來自龍潭的廈門大學博士生游智彬(鏡頭前1)，聯合在地青年、農民、勞工、老師組成「愛鄉連線-桃園市魯冰花愛鄉協進會」，於2月1日召開籌備會。（游智彬提供／李侑珊台北傳真）

來自龍潭的廈門大學博士生游智彬，聯合在地青年、農民、勞工、老師組成「愛鄉連線-桃園市魯冰花愛鄉協進會」，於2月1日召開籌備會。籌備會老幹新枝在開春之際展新顏，在地耆老彭治平、詹燮鳳出席祝賀，協會運作將由在地勞工代表游火平擔任總幹事一職。

魯冰花愛鄉協進會的創會宗旨，來自於令人驚豔的魯冰花，在不畏寒冬中成長，除了觀賞用，入春開花後結果，孕育繁衍下一代，凋謝後奉獻大地，成為茶樹最好的綠肥作物，可幫助茶樹健康生長，且可讓茶葉豐收，曾遍佈於龍潭的茶園中。

游智彬認為，客家人感受到魯冰花對大地的貢獻，如同客家母親一生對家庭無怨無悔的犧牲奉獻與傳承，創造更美好的環境給下一代，因而視「魯冰花」為「客家母親花」，也是送給大地最寶貴的禮物。魯冰花的花語是母愛、幸福、苦澀、悲傷、空想。 客家人視它為客家母親花，代表平凡的美麗與哀愁。

魯冰花愛鄉協進會將圍繞魯冰花精神：代表母愛，平凡的美麗和哀愁，關心在地的青年發展規劃，勞工就業，農民的產品行銷，弱勢家庭的協助等議題做發聲，引入龍潭本土與都會區的資源，為本土的環境注入更多新鮮血液和新理念。

魯冰花愛鄉協進會的宗旨以「三個愛」為基礎：愛土地、愛鄉土、愛鄰裡 。愛土地，關心在地青年，桃園龍潭地區和大多數的台灣鄉鎮一樣，面臨人才外流，失業青年與中年待業在家的情況不斷發生，魯冰花愛鄉協進會將聯合本地旅外的知識分子和當地基金會，協助在地青年加強職業競爭力，從面試求職的技巧加強到工作機會的引薦，來協助本地青年在職場上延展生命的驚豔。很多時候失業的造成來自於資訊的不對稱與個人求職的積極度，魯冰花愛鄉協進會在青年就業的資訊提供與職前輔導將扮演更積極的角色。

協會指出，愛鄉土，關懷弱勢家庭，龍潭地區有高智力的國家中山科學研究院入駐，該院為中華民國國防科技研發機構，屬於國防部監督之行政法人。主要目標為提升國防科技能力、建立自主國防工業、拓展國防及軍民通用技術。

協會提到，然而這一批高學歷的研究人員入住並沒有改變在地弱勢家庭的生計壓力，高科技研究團隊與弱勢家庭僅僅一路之隔或是一牆之隔，貧困與安定繁榮各自為政，魯冰花愛鄉協進會希望喚起高學歷人群與弱勢群體生活在同一片土地上的休戚與共的生命共同體感，哪怕是一個小小的講座，都可能為弱勢家庭種下教育改變人生的種子。

(旺報 )