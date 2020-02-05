中職各隊都在加緊春訓，富邦悍將卻爆出球員行為不檢。內野手蔣智賢遭周刊直擊，去年11月28日深夜與辣妹擁吻，疑似有婚外情。此事今（5）日在媒體曝光後，富邦悍將球團已發表聲明，將對蔣智賢實施懲處。

據周刊報導指出，蔣智賢去年11月28日與隊友張正偉等人深夜在台北東區的KTV歡唱到凌晨4點，蔣智賢下樓後卻在暗處擁吻一女子，疑似有婚外情之嫌。

對於今日周刊的報導，富邦悍將球團表示：「經查，蔣智賢於休假期間外出雖屬個人行為，但其行為已違反富邦悍將球隊管理規範，且影響球隊形象，球團將予以懲處。同時球團將重申並嚴格要求所有球員應自律自重，遵守球隊相關規範。」

此外，今日蔣智賢仍隨隊練球，相關事項均交給球團統一對外回應。他去年因受傷之故，僅出賽66場，繳出打擊率3成16、全壘打9支、打點34分的成績單，不過今年仍是球隊重視的打擊戰力；如今卻出現這種新聞，就看他自己如何調適了。

(中時 )