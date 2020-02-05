陸委會：今明兩天 不會有加班機返台

陸委會今召開「第二批武漢滯留民眾記者會」，陸委會表示，「今明兩天都不會有從大陸的加班機返台，目前仍和陸方循既有管道持續溝通，有鑑於首批運送返台旅客，非陸委會要求之老弱病高優先人員，目前會持續和對岸循「兩岸春節包機形式溝通」。

陸委會指出，有鑑於從武漢首波返台旅客出現1確診病例，為提升防疫檢測，目前仍就和陸方協調武漢台人加包機返台，並同時協調，如何強化防疫作業執行方式。陸委會也解釋，目前卡關原因是因為，我政府在首批台人運送前，就以預先告知陸方，盼能以有慢性病患、長期特殊用藥，老人、小孩優先，但查對旅客資料，乘客大多數非這幾類旅客，陸委會期盼未來能和陸方達成一致共識。

另外，有鑑於收容場所有一定難度，目前相關部會都在積極準備。陸委會特別強調，政府會以人員健康、防疫為第一，包機返台後續工作，需充分協調與準備。目前還在循管道溝通，今明兩天，將不會有加班機返台。

對於溝通管道方式，是以何種方式協調？陸委會則說，依兩岸春節包機形式溝通，第一批是由各界進行協助，陸委會表示感謝，海基會目前也已整理出名單，將有利後續和陸方協商。

(中時電子報)