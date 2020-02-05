台灣經濟研究院發布2019年12月製造業個別產業景氣信號，整體製造業景氣信號值由11月修正後的10.22分，增加0.93分至10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈，總計全年僅出現1次黃藍燈，其餘皆為藍燈，燈號表現遜於2018年。

台經院表示，受惠中美雙方簽署第一階段貿易協議，有助於緩解市場觀望氣氛，且當月台股表現亮眼，使得廠商對景氣看法偏向樂觀，加上國際油價年增率走高、產業供應鏈調整持續、高階半導體需求強勁等因素，國內製造業相關數據表現優於預期，出口與製造業生產指數表現續呈正成長，外銷訂單亦由負轉正，拉抬需求面與經營環境面指標表現。

2019年12月景氣信號各主要組成項目觀察，有二個項目分數減少、三項增加。台經院指出，經試算模型加權後，信號值增加0.93分，其中經營環境面增加0.63分最多，其次為需求面增加0.26分，原物料投入面增加0.17分，售價面、成本面分別減少0.08分與0.06分，燈號落在代表景氣低迷的黃藍燈。

再就不同產業燈號的消長觀察，台經院說明，呈現衰退的藍燈比重由11月的53.55％，下降至12月的46.57％，低迷的黃藍燈由25.88下降至17.54％，持平的綠燈由20.57％上升至33.55％，代表景氣揚升的黃紅燈比重為2.34％，代表繁榮的紅燈為零。

(工商 )