鞏俐女巫造型引來不少討論。（圖／達志影像）

甄子丹飾演花木蘭亦師亦友的長官。（圖／達志影像）

迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》倍受全球影迷關注，去年七月首部預告一曝光就掀起全球影迷熱烈討論，至今在YOUTUBE官網已創下兩千七百多萬次點擊，不僅女主角劉亦菲備受討論，李連杰為此片二度飾演皇帝，前一次是2008年演出《神鬼傳奇3》的虛構角色「龍皇帝」。

《花木蘭》未上映先轟動，先前新預告釋出，其他跨刀巨星李連杰、鞏俐、甄子丹曝光片中皇帝、女巫、元帥的造型，從影多年的李連杰去年早就坦承自己是因為兩個女兒要求，才點頭接下此片，而影后鞏俐在《花木蘭》所飾演的法力高強女巫，則是原作動畫所沒有的全新角色，取代了動畫版匈奴首領單于的大反派位置。

鞏俐表示：「這個女巫角色很厲害，魔力強大，能瞬間變出上千隻鷹」，鞏俐還為此花兩個月訓練，「希望把角色詮釋到最好」。談及這個全新的反派角色，鞏俐解釋：「一開始你會覺得她是反派，但最後觀眾會了解她為什麼是這樣一個人，她要的是什麼。」

而甄子丹此次受邀演出花木蘭亦師亦友的長官，其實也是經過幾番考慮，原來他當時正忙趕拍《葉問4》等多部電影而無暇分身，但迪士尼大表誠意表示願等甄子丹空檔，加上他很贊同《花木蘭》所傳達「男女平等」概念，因此觀眾才終於有眼福，可以見到甄子丹大顯俐落身手。

造型曝光後，網友評價兩極，有人因此更期待電影上映，也有人虧李連杰扮相和英國小說家薩克斯羅默創作的《傅滿洲》系列小說中的反派人物雷同，另有人覺得鞏俐的裝扮浪費了她先天的霸氣氣質。《花木蘭》將於2020年3月26日全台上映。

(中時電子報)