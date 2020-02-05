楊姓盜版A片業者因不滿遭日本「知的財產振興協會」（IPPA）檢舉賣盜版A片，去年間找人到號稱全台少數合法販售正版A片的「東京熱便利屋」，拍下購買8部「調教」性虐綑綁A片過程後，向檢警檢舉IPPA在華辦事處代表羽部康裕、日本代表島崎啟之、「東京熱」周姓負責人涉嫌妨害風化罪。台北地檢署認定8部A片內容屬於性虐待，屬於「硬蕊」猥褻物，5日起訴周男，另羽部、島崎2人則獲不起訴。

日本IPPA因保護成人影片著作、商標權協會在台代表，經常檢舉國內盜版A片業者，某家情趣用品店負責人，因不滿被檢舉賣盜版A片，吃上官司，曾找人持棒追討痛毆IPPA在華辦事處代表羽部康裕，鬧上新聞版面。

據了解，楊姓盜版A片業者，因屢遭IPPA檢舉，心生不滿，去年間找人帶著密錄器，到位於北科大附近，號稱台灣少數獲日方授權販售正版A片的東京熱便利屋，購買8部「調教」性虐綑綁A片，並全程拍下買片過程。之後，楊男就拿8部A片及購買的蒐證影片，向檢警檢舉IPPA在華辦事處代表羽部康裕、日本代表島崎啟之、「東京熱」周姓負責人3人販售性虐猥褻物品，涉嫌妨害風化罪。

檢方調查時，周男、羽部、島崎均否認犯罪，強調片都子是由IPPA負責管理，經其同意在台販售的A片即為合法。羽部及島崎則表示IPPA僅是負責處理智慧財產權與保障女優、男優等工作者的權益。

檢方依據大法官釋字617號解釋，含暴力、人獸交、性虐待、群交等無藝術性、學術性、醫學性之變態性交內容，屬於「硬蕊」猥褻物品。而周男販售的8部A片內容屬綑綁性虐待，屬「硬蕊」猥褻物品，依妨害風化罪起訴周男，至於羽部、島崎則罪證不足，另不起訴處分。

(中時 )