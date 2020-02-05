中央配發口罩照政策6日起改採實名制，另要求地方政府優先提供口罩給獨居長者和身心障礙者，北市副市長蔡炳坤昨日反問中央「口罩在哪裡？」副市長黃珊珊今也出面表示，北市口罩存貨絕對不足，連市府第一線防疫人員都不夠。

黃珊珊說，中央消息一出來，昨天社會局電話被打爆，詢問口罩怎麼配送，但社會局到昨天為止都還在確認，第一，是不是額外用第一線人員的口罩去配送給獨居長者和身心障礙者，第二，6日開始由社工人員配送，要等中央指示清楚才知道怎麼處理，目前還沒收到訊息，中央會如何配送給市府。

(中時 )