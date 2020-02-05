口罩明起優先供獨老、身障 黃珊珊：北市存貨絕對不足 11:242020/02/05 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市副市長黃珊珊直指北市口罩存貨不足。（本報資料照片／譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央配發口罩照政策6日起改採實名制，另要求地方政府優先提供口罩給獨居長者和身心障礙者，北市副市長蔡炳坤昨日反問中央「口罩在哪裡？」副市長黃珊珊今也出面表示，北市口罩存貨絕對不足，連市府第一線防疫人員都不夠。 黃珊珊說，中央消息一出來，昨天社會局電話被打爆，詢問口罩怎麼配送，但社會局到昨天為止都還在確認，第一，是不是額外用第一線人員的口罩去配送給獨居長者和身心障礙者，第二，6日開始由社工人員配送，要等中央指示清楚才知道怎麼處理，目前還沒收到訊息，中央會如何配送給市府。 (中時 ) #口罩 #黃珊珊 也許您會感興趣 推薦閱讀 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 當口罩成為搶手年貨 04:092020/02/05 兩岸藝文 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 11:002020/02/05 生活 政治熱門新聞 「罷韓」人數暴增？網友看到她：一定成功！ - 政治 公平？王鴻薇驚爆2綠議員狂發「口罩」數量驚人！ - 政治 彭文正瘋狂追殺蔡英文論文門 網：見鬼了！ - 政治 這7人促武漢包機返台 網：817崩潰了！ - 政治 陳致中嗆韓「口罩」引民怨？網一句話回擊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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