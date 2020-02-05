武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）全球肆虐，台灣嚴密防疫，早在去年12月底就啟動防疫部署，較日本早近1個月，據悉，「武漢直航抵台班機須登機檢疫」、「正式公告武漢肺炎為法定傳染病必須通報」，以及「提升武漢旅遊疫情建議級別」等3項決策，是防疫領先全球的重大關鍵。

大陸爆發武漢肺炎，世界衛生組織（WHO）一開始輕忽疫情，秘書長譚德塞還多次讚賞中國大陸遏止疫情，值得全球感謝，直到1月30日才召開緊急會議，將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

而我國防疫動作，早在12月底就啟動，領先全球。據《鏡週刊》報導，去年12月31日，大陸正式向世界衛生組織（WHO）通報武漢出現27起原因不明的肺炎病例，當天行政院馬上啟動第1波因應機制，由院長蘇貞昌指示具公衛背景的副院長陳其邁，針對武漢肺炎召開院級的第1次專案小組會議，研擬因應對策。

也是在31日當天，疾管署就宣布「武漢直航抵台班機須登機檢疫」措施，相對日本直到1月28日，才宣布武漢新型肺炎為「指定感染症」，台灣防疫啟動早了近1個月。

(中時電子報)