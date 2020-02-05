世界夢號1800多名旅客，3日上岸前基隆港逐一進行發燒篩檢，篩檢後無健康異常始能入境。（許家寧翻攝）

1月底曾搭載3名武漢肺炎確診病患的「世界夢號」郵輪，昨天停靠高雄港遭管制請離，因該船在3日曾停泊基隆港，1871名旅客下船「趴趴走」引發關注，基隆港務公司表示，1名有廣東旅遊史乘客，因隔離期未超過14天，未准予入境。

屬於雲頂郵輪集團的「世界夢號」，4日中午抵高雄港，因之前航次有旅客感染新型冠狀病毒被航港局禁止上岸；根據廣東省疾控中心指出，感染肺炎的航次於1月19日自廣州赴越南5天遊，其中3名遊客在24日返陸經隔離檢測，在本月3日為陽性確診。

基隆港務公司指出，世界夢號之後在1月26日至31日開出大陸廣州至菲律賓馬尼拉遊程，本月2日的遊程則由香港出發，3日泊靠基隆、4日至高雄，昨被高雄港禁止後上岸後已離港，民眾關心的3名武漢肺炎確診病患航次，從未入境基隆港。

針對3日的世界夢號航次，船上載有1871名旅客在基隆下船短暫旅遊，基隆港務公司稱，進港前，已要求船方大陸籍旅客及船員均不得下船，另對於過去14天航程曾赴大陸、港、澳之郵輪，入境我國均須經發燒篩檢及填寫「健康聲明卡」。

疾管署於旅客下船時逐一檢查、詢問，經篩檢後無健康異常旅客始能入境，過程中發現有4人有廣東旅遊史，其中3名為船員，因均已超過14天隔離期，檢查無異常後放行，另1名旅客在1月27日因未超過14天，由船方帶回船上，未准入境。

基隆港務公司指出，4日起各港口除禁止14天內曾停靠大陸、港澳郵輪停靠，為進一步落實防疫工作，基隆港於郵輪離港後，皆已徹底進行場站之消毒工作，並嚴格要求所有工作人員值勤時應佩戴口罩、手套及落實各項防護措施。

(中時 )