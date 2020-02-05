近2個交易日，外資買超轉向金融股！買超前5名金融股包括：玉山金(2884)、永豐金(2890)、台新金(2887)、元大金(2885)及第一金(2892)。美系外資最新出具報告，以4大趨勢為由喊加碼金融股，首選玉山金(2884)、中信金(2891)及元大金(2885)，建議避開國泰金(2882)。4大趨勢中，數位銀行代表的金融科技創新最受矚目。

元大金公告，自結2019全年稅後盈餘205.69億元、年增率10.12%，每股稅後盈餘（EPS）1.76元，獲利再創新高；其中元大證獲利也寫下新高紀錄。2019年台股大盤受美中貿易戰及英國脫歐影響而起伏動盪，但對元大證來說卻是豐收的1年，稅後盈餘91.02億元創新高紀錄、EPS為1.57元。元大證去年承銷緯穎(6669)、晶碩(6491)、大銀微及亞洲藏壽司等上市（櫃）案成績亮眼。

金融類股指數今（5）日上漲約0.3%，而玉山金（2884）受惠籌碼面挹注，延續昨日強勢，在站上月線收復5日均線後，今早正式突破10日均線。在籌碼面，外資本周買超逾1.7萬張。玉山金持續維持高獲利水準，累計去年獲利231.59億元，每股稅後盈餘1.73元，創歷年同期最高水準。

外資點出的4大趨勢包括：一、台商資金回台資本支出達9000億元，有利企金業務。二、區域經濟的優勢，銀行通過海外擴張來推動獲利增長。三、回台新資金對財富管理需求升溫。四、數位銀行的創新，包括富邦的Line Bank以及兆豐的Next Bank，和RakutenBank都將陸在今年上半年發布，成為金融科技創新的指標。目前台新的Richart在數位銀行的市占是領先的。

(時報資訊)