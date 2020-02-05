儘管1月有農曆年長假及大陸新型冠狀病毒疫情，自動光學檢測設備廠(AOI)-牧德科技(3563)及砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)1月業績表現亮眼，其中牧德1月合併營收創下歷年同月新高，宏捷科亦創下48個月新高，今天兩家公司股價連袂走高，牧德盤中股價更直逼漲停板。

大陸新型冠狀病毒疫情進入高峰期，大陸除湖北以外，杭州、鄭州等大城也陸續宣布進入半封城，大陸地區全面延長農曆年假，讓原本期待藉由2月工作天數恢復補出貨的科技廠受到不小衝擊，不過牧德科技及宏捷科未受影響，1月業績表現亮眼，第1季業績亦不看淡。

牧德1月合併營收為2.1億元，月增48.94%，年增2.2%，創下歷年同月新高，牧德表示，雖然爆發新型冠狀病毒疫情，但客戶訂單未受明顯影響，受惠於5G相關應用及半導體產業發展，審慎樂觀看待第1季營運。

受惠於新產能陸續開出，且客戶訂單大增，宏捷科1月合併營收為2.69億元，月增0.75%，為105年1月以後單月新高，儘管大陸地區武漢肺炎疫情延燒，衝擊到大陸地區非蘋5G手機銷售，不過目前客戶訂單穩定，宏捷科亦持續依照客戶訂單需求生產。

宏捷科積極擴建新廠，目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

(時報資訊)