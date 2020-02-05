以〈智慧情緒視聽播放系統〉為題的團隊，獲得義守大學電子系專題成果競賽特優。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義大電子系在林彥勝主任（中）的帶領下，取得2019「工程認證」優良評比。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

大學接軌產業界，不僅引導學生更了解產業潮流生態，也協助業界找到好人才；義守大學電子工程學系已連續多年舉辦大四專題成果展，今年再度邀請包括華泰電子、光鋐科技與晶傑達光電等公司經理級主管，擔任評審並提供學生研究建言，更藉此與表現優秀學生交流互動，講究嚴謹實戰的成果展，也在該系所取得2019年「工程認證」優良評比中扮演關鍵角色。

「我們的成果展是玩真的！」義大電子系主任林彥勝特別強調，他指出「電子系」專題成果展最大特色為結合業界主管及外校學界教授共同評審，要求學生理論與實務並重，可說是準畢業生展現四年學習成果的重要平台。

分組學生針對感興趣的議題，透過專題製作課程，加以實際操作執行，亮麗成果不僅吸引電資學院師生們觀摩，更是業界尋找好人才的好時機，表現特優的學生往往會贏得業界青睞，受邀產學合作，更可因此接軌2至6個月的實習機會，替未來職場鋪路，也為攻讀研究所奠定先機。

今年專題成果展最大優勝為義大電子系教授王周珍指導的〈智慧情緒視聽撥放系統〉隊伍獲得，他們結合IC晶片電路設計與智慧控制，嘗試將人的情緒以16×16×16彩色發光二極體來呈現，創新發想吸引評審目光；而「電子系」舉辦札實成果展的傳統，也讓該系所在工程認證中屢獲評比為優良，在義大相關學系中表現突出。

林彥勝表示，義大電子系設有半導體製程與綠能光電實習中心，國內知名晶元光電公司曾投資兩套先進設備供產學研發合作，而近年來整合IC晶片設計與智慧控制的機器人研發，也是該系重點發展項目。並透過《網際網路工程》及《雷射工程》等全英語授課的安排，強化學生國際移動能力，除有研究生畢業後獲得公司外派，亦有碩士後申請赴德國攻讀博士等好成績。

(旺報 )