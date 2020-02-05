（2019年12月台經院製造業景氣燈號已出現久違的黃藍燈。圖／台經院）

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫今（5）日指出，基於防疫而停工的製造業供應鏈，影響最大的是電子產業、醫藥，以及汽車產業，多因為零件供需的短缺，疫情一旦控制下來，供應鏈立即需要把第一、二季缺少的產能要補上，產能復元的速度很快。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢亦指出，疫情影響製造業業最大是第一季，隨著中國各界對疫情的控制已有比較嚴謹，市場不確定性不會拖太久，近日來金融市場呈現激烈震盪，拉開一兩個月，不確定性會慢慢消退。

在肺炎疫情擴散之前，台經院進行固定製造業景氣調查，於今（5）日發布2019年12月台經院製造業景氣燈號和2019年全年整體製造業燈號表現。

2019年12月台經院製造業景氣燈號部分，台經院表示，受惠於美中貿易協商朝正向發展，有助於緩解市場觀望氛圍，加以12月股市表現亮眼，廠商看好景氣展望，拉抬經營環境面指標表現。

另一方面，隨著國際油價年增率走高、產業供應鏈調整持續、高階半導體需求強勁等因素帶動，台經院分析，帶動2019年12月國內製造業相關數據表現明顯優於11月，進而推升需求面指標。整體製造業景氣信號值由11月修正後之10.22分，增加0.93分至10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院景氣預測中心指出，回顧去年製造業燈號表現，總計2019年僅出現過1次黃藍燈，其餘皆為藍燈，2019年整體製造業燈號表現不如2018年，主要原因在於2019前三季陷入衰退，第四季出口才由負轉正。

在年度預測更新方面，台經院展望2020年，在國內方面，受惠於國內半導體廠商持續精進先進製程、5G基礎建設陸續開展、台商回流升溫等因素，投資成為帶動台灣經濟成長的主要動能，對於製造業表現亦有所助益。

(工商 )