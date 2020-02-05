◎口罩實名制明上路 藥局爆後台系統還沒好

口罩實名制明天上路，但藥局表示，健保系統到現在都還沒設置好。而藥師公會也特別提醒民眾，口罩並不是全天都可領取，各藥局每天都訂有其中的2小時供民眾領取。

◎世界夢號曾停基隆港 3病患未入境

昨日傳出，星夢郵輪旗下的「世界夢號」曾搭載3名廣東乘客確診感染2019新型冠狀病毒；港務公司表示，經查3名確診病患，並未於2月3日隨世界夢郵輪入境基隆港。

◎新北居家檢疫3人失聯 查都已出境

武漢肺炎蔓延，新北市昨傳出有三位居家檢疫民眾失聯；對此新北市民政局長柯慶忠今上午於市政會議表示，經過警政單位協助追查，3名個案皆已聯繫上，分別在上月30日、2月2日、2月3日出境，呼籲民眾勿擔心。

◎公務員請防疫照顧假 給假不給薪

武漢肺炎衝擊，因應勞工可請防疫照顧假，人事行政總處今（5）日也確定，公務員可請14天的防疫照顧假，只給假、不給薪，也不影響考績，人事總處最快今天發文給各地方政府。

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(中時電子報)