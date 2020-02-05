武漢肺炎疫情升溫，全台瘋搶導致口罩嚴重供應不足，就連部分身處防疫第一線的醫療及照護機構也缺貨。台南市議員呂維胤、沈震東5日舉行記者會，替未被劃入衛生局口罩分配名單內的物理治療師抱屈，要求防疫資源應妥善分配。市府衛生局醫事科長陳明旭坦承的確有口罩荒的現象，連該局提出的第一線防疫人員需求，中央也無完全滿足，希望讓給真正需要的人使用。

陳明旭說，目前該局向中央爭取優先供應口罩的防疫人員，包括全市36家地區醫院及醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會等醫護人員，但中央的供應量有時仍無法滿足這些需求，該局得調度戰備存貨支援，更遑論未被列入優先供應的物理治療師等族群，該局只能盡量向中央爭取。

另外，社會局也向中央爭取口罩，優先供應全市109家居服長照機構、112家老人福利機構、20家身障福利機構、90家兒少福利機構的照護人員所需。

呂維胤認為，物理治療師與長照、居家照顧等機構相同，服務對象都有身體較弱者與慢性病患者等高風險感染族群，也有長照與到府服務等業務，但全市28家診所等級的物理治療所被排除在優先供應名單之外，恐出現防疫漏洞。

沈震東也說，除了口罩之外，民眾也搶購酒精、酒精棉片、額溫槍等醫療用品；尤其糖尿病患者每天都需測血糖及施打胰島素，酒精棉片更是每天的必需品，但卻有糖尿病患者買不到，市府疫情因應小組應清查包括口罩、酒精、酒精棉片等防疫物資，並規畫配套措施來應變，讓有需要的人都能取得，以保障每位市民的健康安全。

(中時 )