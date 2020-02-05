新竹一名懷孕32周的孕婦，日前子癲前症發作緊急送醫並剖腹，所幸母子均安。（東元綜合醫院提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹一名38歲孕婦，日前因突然視力模糊、全身抽搐而緊急送往東元綜合醫院救治，經醫師診斷為子癲前症，胎兒在腹中嚴重缺氧，因此緊急剖腹生產，術後母嬰均在加護病房觀察，如今已恢復健康。該院婦產科醫師陳文斌提醒，高危險族群孕婦可透過檢查篩檢發生率，及早發現、及早治療。

該名38歲孕婦的發病時懷孕32周，寶寶出生體重約1660公克，經過治療後，母子如今均安。陳文斌指出，婦女在懷孕、生產時突發癲癇，為俗稱的「子癲前症」、「子癇症」或「妊娠毒血症」，也是婦產科醫師最擔心的懷孕併發症之一。

陳文斌解釋，子癲前症多發生於懷孕20周後，最主要症狀為高血壓，收縮壓≧140mmHg或舒張壓≧90mmHg，合併蛋白尿、全身性水腫，或是噁心、嘔吐、視力模糊、體重過度增加等症狀。

由於子癲前症發作時狀況危險，可能導致母體呼吸中斷，進而造成胎兒腦部缺氧，若在孕產期34周前發生早發型子癲前症，嚴重可能危及母嬰性命。陳文斌也說，胎兒若不滿30周，死亡率較高，死因多為早產、子宮胎盤機能不良而導致胎盤剝落。

陳文斌表示，子癲前症發生的原因與胎兒引發母體的免疫反應、胎盤功能不良有關，胎盤在受孕後必須植入於子宮壁，過濾從母體來的營養份並供給胎兒，母體會分泌胎盤生長因子（PIGF），使得滋養層細胞有侵入子宮蛻膜的能力，讓螺旋動脈內的平滑肌退化，而動脈擴大阻力降低變成一支大血管；但子癲前症患者的PIGF濃度較低，血管擴張不佳，在懷孕初期胎兒不大時可能沒察覺，隨著胎兒增大，血管的管徑大小若差1倍，產生的血流將差16倍，影響胎兒生長，此時母體的血壓會不斷升高來增加供應量，血管阻力就跟著不斷增加形成惡性循環。

陳文斌提醒，35歲以上高齡產婦，或本身具高血壓、糖尿病、腎臟疾病、胎兒水腫、羊水過多、過去曾發生過妊娠高血壓、有自體免疫疾病等狀況的孕婦，都是發生子癲前症的高危險族群，目前已可在第一孕期（11至13週）時，透過抽血檢測PlGF與懷孕相關血漿蛋白A（PAPP-A），搭配高層次超音波進行子宮動脈血流檢查、定期血壓量測，可有效篩檢出子癲前症發生率，及早發現，及早對症治療。

(中時 )