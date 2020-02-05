武漢肺炎疫情延燒，各級學校皆延後開學，教育部彙集教育雲及民間線上學習資源、平台與工具，讓孩子學習不中斷、不落後；同時，教育部最近也將跟大學開會討論，疫情期間，讓原本在大陸就學的台生，可以返台隨班附讀。

教育部長潘文忠表示，今年各級學校都延到2月25日以後開學，學生的寒假變長了，他們在家不上學，因此教育部整合了地方政府及民間的數位學習資源，讓學生在家就可以透過網路來學習不中斷，並養成自主學習的態度與習慣。

教育部以「因材網」為例，包含教學影片、練習題、動態評量、診斷試題以及互動式教學元件。國小部分的國語文、數學、自然及英語領域均有完整的課程；國中部分的國文、數學、理化、生物課程也已經完備。

「教育雲」彙集了教育部、部屬機構、各縣市政府及民間等單位開發的數位資源、平台體系，透過教育體系單一帳號即可登入使用。

另「Cool English」、「台北市酷課雲」、「高雄市達學堂、E-game」、「均一教育平台」、「學習吧」、「DeltaMOOCx愛學網」及「PaGamO線上學習平台」等，學生都可善用，提升自我學習能力。

至於大專院校的學生，除可利用學校的線上學習系統選修學分課程外，也可透過台灣磨課師課程網（TaiwanMOOC）、育網（eWant）、中華開放教育平台（OpenEdu）、學聯網（ShareCourse）、台灣全民學習平台（TaiwanLIFE）、台灣開放式課程暨教育聯盟（TOCEC）課程平台及台灣通識網（get）等，選修合適的課程來自主學習。

潘文忠表示，大陸疫情不斷升溫，許多城市甚至封城，不少大學因此停課，最近確實有一些原本在大陸就學的學生，回台過年後，無法回大陸繼續就學，因此向教育部反映，希望能夠在國內大學就學。

潘文忠說，教育部最近會找大學來商量，讓這些原本在大陸就學的台生，疫情期間，可以留在國內就學，譬如到大學隨班附讀等。但如果涉及學位的就學，涉及兩岸的學習採認，還要深入研究後才能決定怎麼做。

(中時 )