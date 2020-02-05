嘉義地檢署今天拍賣麥拉倫、保時捷3部名車。（廖素慧攝）

嘉義地檢署今天拍賣麥拉倫、保時捷3部名車，競標過程激烈有趣。（廖素慧攝）

嘉義地檢署吳明駿檢察官擔任拍賣官，風趣又有專業，帶動買氣。（廖素慧攝）

嘉義地檢署查扣涉嫌經營博弈網站林姓嫌犯的麥拉倫、保時捷等3部名車，5日拍賣，麥拉倫競價十分激烈，公告底價650萬，最後以763萬拍出，張姓得主說，新車原價約1400萬，763萬拍到算合理，與這部車擦肩過2次，這次終於能圓夢。

嘉檢拍賣2部保時捷及1部麥拉倫，公告底價各是白色保時捷200萬元、紅色保時捷215萬元、麥拉倫650萬元，白保最先上場，競標從1萬塊逐漸加價，最後由李姓買家以250萬拍走；第2部是紅保，由邱姓買家以240.5萬拍走。

檢察官吳明駿擔任拍賣官，他做足功課，用「把妹、載老婆」都合宜，還說開跑車能養生，且用行話介紹3部名車的車況、車價、行情，全場笑聲不斷，炒熱氣氛，帶動買氣。

好酒沉甕底，麥拉倫最後拍賣，一起標即引起搶標，1萬、3萬、5萬一路加價飆漲，有2名買家對槓拉抬價格，最後張姓男子喊出763萬，無人再加價，落槌拍定。

許姓車商也搶拍，他認為763萬價格太高，車商沒有利潤，但張男說，只要喜歡就覺得價格合理，他自來北部，已擁有3部跑車，今天第3次追尋到這部麥拉倫，終於圓夢了

。

嘉檢表示，這3部車是偵查中變價，已順利賣出，共賣得新臺幣1226萬5000元，暫由國庫保管，判決確定後再依法處理。

(中時 )