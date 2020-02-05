世界蔬菜中心擁有全世界公部門最大的蔬菜種原庫。（劉秀芬攝）

世界蔬菜中心5日寄送749個種原至挪威的斯瓦爾巴全球種子庫。（劉秀芬攝）

總部位於台南善化的國際農業研究機構亞蔬世界蔬菜中心，5日打包749個蔬菜種原，寄送往挪威的斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Seed Vault），代表台灣對未來農業與糧食安全做出貢獻。

斯瓦爾巴全球種子庫由北歐遺傳資源中心和全球作物多樣性信託基金共同營運，又稱為「末日地窖」，主要是為抵禦自然或人為災難，延續生命，世界蔬菜中心種原庫每年運送種子前往備份。

世界蔬菜中心擁有全世界公部門最大的蔬菜種原庫，收集來自158個國家、456種作物、6萬多個種原可供全球的研究機構、農民和種子公司運用，每年約有200件研究申請案。

自2008年斯瓦爾巴全球種子庫成立以來，世界蔬菜中心一直積極參與，目前已約有24％的種原安全備份在全球種子庫中。

今年這批749個種原，2018年9月開始繁殖，2019年1月收成後，依據作物種類將種子低溫乾燥，先存放在攝氏5度的冷藏室中儲存。5日上午世界蔬菜中心種原庫經理方佐威博士（Dr. Maarten van Zonneveld）及研究助理陳彥匡、吳天河將最後一箱種原箱打包，隨即由快遞公司送往機場，預計10天後可送達。

(中時 )