大陸武漢肺炎疫情持續擴大，赴海外旅遊投保旅綜險已成每位出遊旅客必備，然投保旅綜險後，理賠仍有些條件及限制。

民眾出國洽公、旅遊應投保「旅行平安保險+旅遊不便險」並做好個人防疫措施。明台產險理賠本部副總經理魏長樟表示，尤因法定傳染病疫情導致旅程受到影響且符合承保約定，或因此產生海外醫療費用者，可準備相關證明文件及單據向該公司提出理賠申請。若有投保該公司健康險，因受該法定傳染病疫情產生住院醫療費用者，也可備妥相關醫療單據提出理賠申請。

不過相關理賠仍有限制，明台產險表示，如在國外疑似或感染，回國後就醫的部份非承保範圍。另外，是原定於大陸A城轉機，為免受波及，自行變更行程，假設當時A城並未封城即交通工具未受影響，此則非承保範圍。另外，旅程縮短及旅程延誤可擇一申請此項理賠或辦理全張保單依比例退費。

至於辦理申請理賠需要一些必備文件：明台產險說，1、海外突發疾病醫療保險金：診斷證明書（正本）、國外醫療費用單據（正本）及全民健康保險國外自墊醫療費用核退單（回國後至健保署辦理）。2、旅程延誤費用：公共交通工具購票證明、公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因之證明。3、旅程更改費用：費用單據（住宿及交通費用明細收據或發票正本）。4、旅程縮短費用：預定前往地點之政府機關出具之事故證明（旅程縮短可擇一申請此項理賠或辦理全張保單依比例退費）。

(工商 )