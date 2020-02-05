被控侵占中影公司資產的前立法委員蔡正元，向台北地方法院聲請解除限制出境、出海，北院5日上午開庭，蔡正元向法院表示，對他限制出境除了是對個人的傷害，對國家也不是好事，他的著作獲國際學術會議邀請卻因此無法出席，武漢台商向他求助，也因此無法幫忙處理；法院聽取蔡正元理由後，諭知候核辦。

蔡正元因被控侵占中影公司資產，自2017年7月被搜索羈押，到1000萬元交保，都同時被限制出境出海，蔡正元及妻子洪菱霙多次向北院聲請解除限制出境、出海，蔡正元並聲請停止向轄區派出所報到。

公訴檢察官在庭訊中主張，法院2018年及2019年駁回蔡正元解除限制出境聲請，駁回理由的事由及狀況到現在都沒有變更，仍應限制出境、出海。

蔡正元則表示，自2017年檢方率員搜索，並將他羈押，理由都是他侵占中影公司資產，但是，起訴書卻沒有絲毫提到他侵占中影，反而改口指他侵占阿波羅公司資產。

蔡正元說，阿波羅公司只有蔡正元一個股東，檢方起訴的被告、被害人代表人、受害人都是蔡正元，這個案件本來就值得探討。同時，他被查扣所有帳戶財產，交保的1000萬元還是向親友借的，而且不論是重病、除夕過年，颱風天都要到派出所報到，不符比例原則。

蔡正元強調，對他限制出境出海不止是對他個人的傷害，對國家也不是好事，他完成了百萬字的「台灣島史記」，去年3月在香港出版、7月在台灣出版，12月獲在義大利舉辦的東南亞歷史國際學術會議邀請發表台灣史的專題演講，卻因限制出境而無法出席。

蔡正元接著就武漢肺炎疫情表示，他在1月24日武漢封城2天後就接獲武漢台商的求助，30日美麗島電子報董事長吳子嘉向他電詢處理進度，他則回覆「因為不能去，所以處理很慢」，所幸武漢台灣這兩天都返台了。蔡正元說，無論是就案件本質、人權比例原則及國家刑法運作，都沒有必要對他這麼嚴苛。

至於香港資產部分，蔡正元坦承以妻子洪菱霙名義在港有資產，但是香港因反送中動亂，很多銀行人員都離職無法聯繫，港方銀行又必須本人親自臨櫃辦理才能匯回或處分資產，檢方一方面主張將他限制出境，一方面要他匯回香港資產，是糾結在「雞生蛋、蛋生雞」的問題中。

法官林幸怡在檢、辯雙方陳述完畢後，諭知全案候核辦。

(中時 )