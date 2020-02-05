南亞科(2408)公布1月營收，並表示第1季銷售將如預期呈現價量齊揚。美系外資看好南亞科本季起開始受惠記憶體產業景氣進入上升循環，營運動能將從今年第1季起展現，調升投資評等至加碼，目標價突破百元，為目前外資最高。

南亞科自結1月營收45億元，月增3.92%，年增5.68%，為近3個月新高。南亞科表示，1月產品平均售價上升1%至3%，出貨量增加5%；武漢肺炎疫情對營運並無影響，第1季銷售將如預期呈現價量齊揚態勢。

美系外資發布最新報告指出，今年1月伺服器DRAM合約價格呈現月增，為超過1年來首見，帶動南亞科1月營收年增約6%，終止連續14個月年減趨勢。美系外資看好南亞科進入產業景氣向上循環，預估今、明年營業利益將成長56%、73%。將南亞科投資評等從「中立」上升至「加碼」，目標價從70元上調到105元。

美系外資預期，整體DRAM市場正進入景氣上升循環周期並將持續到2021年，看好南亞科獲利將受惠DRAM價格上漲。美系外資指出，2020年記憶體需求可能成長20%，今年下半年恐出現缺貨。南亞科2020年位元出貨成長及平均售價走揚，今年獲利回升幅度應可優於同業。

記憶體產業自去年下半年起逐步回穩，當時即有外資開始啟動對南亞科的目標價調升潮；歐系外資去年第三季時即發布報告指出，記憶體的庫存去化與價格修正已進行一段期間，今年景氣可望好轉，並點名看好南亞科營運將隨產業周期回升，上調目標價至100元。該外資預估，今年DRAM的需求可望增加15%，超越供給增幅的12%，促使DRAM的供需再度呈現吃緊狀態。

另一家美系外資於去年第三季的報告中，看好南亞科獲利動能轉佳，重申南亞科「買進」評等，目標價由80元上調至95元。

(時報資訊)