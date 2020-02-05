紡拓會組團參加於美國丹佛舉辦的「2020年美國Outdoor Retailer Snow Show戶外活動用品展」。本屆台灣館計有澳美、鼎祐、湯姆隆、美立信、鴻群、典業、金佰世、東肯、太丰、永鈁、祿盛、美上電熱、新麗及允良等14家業者參展，展出各式功能性布/副料、電熱模組及保溫棉材等創新產品，頗獲買主青睞。據紡拓會統計，此次台灣館吸引超過660人次參觀，預期後續商機上看425萬美元。

此次OR Snow Show共吸引來自全球1,000家以上品牌參展，展出各式樣的冬季戶外活動及滑雪用服飾、鞋類、配件、用品及器材等，例如：686、Black Diamond、G.H. Bass、Jack Wolfskin、Kavu、Killtec、Kuhl、Mountain Hardwear、Nordica、Outdoor Research、Patagonia、Salomon、Seirus、Smartwool、Obermeyer、Sunice、The North Face、Trespass、Yeti等頂尖的戶外及滑雪品牌，規模盛大。主辦單位今年特別在SOURCING展區規劃「Trend + Design Center」，從品牌材料開發者視角，藉由材料、色彩、設計等方向舉辦多場論壇，探討如何發展永續環保的品牌形象，吸引眾多設計師到場參加，成功將人潮引流至SOURCING展區攤位參觀，台灣館也因此受惠更多的買主人潮。

美國是全球最大的戶外休閒用品市場，Outdoor Retailer展是凝聚美國戶外活動用品產業之展示新品及商洽交流的重要盛會，每年在丹佛舉辦兩次，OR Snow Show冬季展於每年1月舉辦，OR Summer Market夏季展則於6月舉辦。

(時報資訊)