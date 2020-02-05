武漢肺炎疫情擴大，中國大陸多地陸續宣布採取「封閉式管理」措施，盼能抑止疫情持續擴散。鴻海（2317）今（5）日盤前公告，明（6）日下午將應美林證券邀請參與電話法說，中國大陸廠區目前的生產狀況及全球產能調配，預期將成為外資法人關注焦點。

鴻海鼠年開紅盤後跟隨台股震盪，3日盤中下探77.3元的3個月波段低點，昨（4）日一度走高2.07％、但終場壓回平盤82.2元作收。今日持平開出後續於平盤上下微幅震盪，早盤力守平盤。三大法人昨日再度轉站空方、賣超鴻海4244張。

中國大陸因應武漢肺炎疫情，除宣布春節假期延長、延後開工時間外，事發地湖北多地封城，包括浙江溫州、杭州、樂清、寧波，河南鄭州、山東臨沂、黑龍江哈爾濱、福建福州及江蘇南京、徐州均陸續宣布祭出「封閉式管理」措施，管控進出人員與交通。

而路透社4日引述知情人士消息報導，指出中國大陸富士康廠區目前「幾乎全面停工」，但因產能已轉移至墨西哥、越南及印度，武漢肺炎疫情目前對鴻海影響相對較小。然而，若中國大陸停工時間再度延長，恐對生產造成重大衝擊，影響對蘋果等客戶出貨。

廣東深圳龍華廠、河南鄭州廠為蘋果iPhone的主要生產基地，對於市場憂心產業斷鏈危機，集團發布聲明表示，已掌握中國大陸各地政府的管控政策，目前各地防疫管制有助於集團復工準備，並強調中國大陸各主要廠區維持2月10日全面復工目標不變。

鴻海2019年自結合併營收5.33兆元，年增0.82％，續創歷史新高。董事長劉揚偉日前指出，面對詭譎多變的環境，鴻海有3項必須改變，今年集團目標聚焦提升毛利率及每股盈餘（EPS），傳承及變革則是集團升級轉型、結合傳統與未來的重要中心思想。

劉揚偉表示，集團營收達6兆元為未來目標，達成進度會隨產業、全球經濟局勢影響。就今年來看，全球經濟成長估有3～5％，預期鴻海集團整體營收亦會成長3～5％。3大新產業布局目標在2025年達成，帶動集團毛利率提升至10％是最重要目標。

(時報資訊)