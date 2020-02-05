鄭文燦指示，周三早上的市政會議也要報告防疫工作進度，讓各單位能更完整掌握疫情資訊。(蔡依珍攝)

鄭文燦指示，周三早上的市政會議也要報告防疫工作進度，讓各單位能更完整掌握疫情資訊。(蔡依珍攝)

首批武漢台商返台，桃園市長鄭文燦5日指出，桃園共安置隔離147人，直言桃園是國家門戶，桃園機場又是防疫第一線，中央地方要一條心，防疫守護才會有信心，期勉市府團隊跟市民對防疫要高標準、對隔離要零風險、對同胞要同理心，全面杜絕社區感染。

「地方要跟中央整合，成為完整的團隊！」鄭文燦5日主持市政會議時指出，桃園是國家大門、防疫的第一線，一定要中央、地方一條心，防疫才會有信心。他指出，周一深夜從武漢返台的首批台胞247人，有經商、有旅遊、有就學，其中147人安置在桃園檢疫中心，強調這些人不是病患，是因曾在武漢疫區生活，有感染風險，因此採取高度隔離、確定這些人並未感染，他也特別指出這些台胞也有分送其他縣市安置隔離，大家共同承擔。

鄭文燦解釋，首批247名武漢台胞返台，從機場開始就高規格隔離，機組員穿防護衣、停機坪也用維修機棚取代傳統空橋，醫護人員簽署支援同意書後在場執行必要檢疫，有3名身體不適者以專車直送專責醫院的負壓隔離病房，最後確診2人陰性、1人陽性，強調全程隔離「零風險」，呼籲醫院或檢疫中心附近的居民，都要對防疫有信心，全力支持台灣對防疫的努力。

鄭文燦坦言，後面還會有幾批武漢台胞返台，強調這些都是自己的同胞、國人，政府會採高度隔離確定沒有感染，中央都會說明、地方全力配合，一條心採高標準完成檢疫，台灣在公衛努力受到大家肯定，呼籲對台灣防疫要有信心、要冷靜，不要製造恐慌。

鄭文燦也說，桃園原本有超過100人居家隔離，過了14天已經降到約50餘個，都靠衛政、民政和警察三方聯合執行，照顧也保護被隔離者，要團隊掌握狀況，如有失聯或異常要追蹤複查，他也提到除了中央提供，桃園也要自主準備防疫物資，指示經發局跟桃園民間廠商聯繫，備妥額溫槍、消毒酒精、消毒水等。

鄭文燦也再次呼籲口罩非必要性不必人人都帶，6日口罩販售上線，販售的藥局可以透過Google地圖一目了然，要求新聞處多宣傳。他也提到未來武漢肺炎的防疫會議，每周一、三、五一早8點由他親自主持，周三早上的市政會議也要報告防疫工作進度，讓各單位能更完整掌握疫情資訊。

(中時 )