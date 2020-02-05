武漢肺炎疫情衝擊，自行車族群近期股價表現疲弱不振。在跌深反彈下，5日早盤自行車三雄量價齊揚、股價大漲！其中，巨大（9921）盤中一度大漲逾4.5％、股價最高衝上187.5元；美利達（9914）漲幅也達2.5％、股價最高來到167元；桂盟（5306）漲幅逼近2％。

由於自行車三雄在中國大陸均設有工廠，因配合地方政府的防疫要求，大陸各廠區開工日期均展延至2／10開工。

巨大集團表示，位於大陸地區各營運據點，將依循當地政府法定假期與關於企業復工時間之規定辦理，以所有同仁的健康安全保障為前提，確保公司營運能順利進行，維護客戶權益，目前對公司財務及業務尚無重大影響。

自行車鏈條大廠-桂盟集團則表示，配合中國大陸各地政府對新型冠狀病毒防疫工作，集團所屬江蘇省蘇州市太倉廠區、廣東省深圳廠區、天津廠區復工時間延至2月10日。桂盟強調，集團台灣廠區、越南廠區已於1月30日如期開工，將通知客戶協調出貨日期，復工後彈性調配或增加大陸子公司各廠產能，加速出貨。

(工商 )