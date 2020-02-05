聯亞（3081）今（5）日應大和國泰證券邀請參加線上法說會，詎料今日線上法說會仍將由聯亞財務長楊吉裕擔綱，擬就2019年第四季營運概況做一說明，此外，今年第一季的展望以及5G／400G及VCSEL需求成長概況，也會是今日法人關切的重點。

受惠於法說會行情加持，聯亞早盤就跳空開高，以小高盤漲幅0.99％的255元開出後，盤中一度衝高至262元，漲幅最高達到3.76％。

聯亞因去年12月營收掉漆，僅來到1.81億元，呈年減16.2％，致去年第四季營收5.19億元及全年營收21.36億元都陷入衰退的窘境，其中去年第四季營收呈季減13.64％，至於去年全年營收也較前年下滑9.56％，由於聯亞在上次法說會中曾提及去年第四季主力矽光客戶出貨調整，朝向200G、400G產品開發，造成出貨量下滑，不過受惠於電信需求強勁，有望彌補差額，單季營收估與去年第三季持平，對照去年第四季營收表現明顯落後預期，惟在武漢災情引爆後，聯亞股價也順勢向下修正，似已提前反映了聯亞去年第四季獲利恐不如預期的利空。

法人原本預期聯亞最壞的狀況已經在去年第四季浮現，今年伴隨著中國客戶25G基地台需求轉強，加上矽光客戶拉貨恢復正常，看好2020年第一季營收將回升，EPS上看1.61元，也持續看旺5G／400G及VCSEL需求將出現較大幅度的成長，但受到武漢疫情攪局影響，聯亞今年展望會否出現轉折，也是今日法人關注的焦點。

(工商 )