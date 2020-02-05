武漢肺炎疫情蔓延，新北市3名被列為居家檢疫的民眾，上月24日陸續入境後失聯，直到今日才確定3人早已出境離台，防疫追蹤出現嚴重漏洞；對此新北市長侯友宜表示，中央提報的名單很亂，有些電話、地址都不齊全，導致個案在追查與聯繫過程中已經出境，相信各縣市都會有類似狀況。

新北市昨傳出3名居家檢疫個案失聯，經過警政單位協尋，侯友宜今上午在市政會議宣佈，3名個案都已聯繫上並確定位置，共2男1女，分別在上月30日、2月2日、2月3日出境離台，身體狀況良好，其中1人是香港人。

至於居家檢疫的民眾失聯，是否有第一時間反映中央，且為何還可自由出境？侯友宜說，由於中央提供的名單、資料不完整，地方政府收到後，從確定身份、追查位置等仍需要時間，定位手機2月2日逐一發放，有些個案還沒聯繫上，人就已離開，「想必各縣市都有類似狀況，已把問題反映給中央」。

(中時 )