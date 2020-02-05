據《ESPN》報導，大聯盟今（5）日完成一樁三方交易，紅襪隊將把投打雙雄「賽揚獎」左投普萊斯、2018年美聯MVP貝茲送到道奇隊，以減輕團隊薪資負擔，避免繳交豪華稅。只等體檢通過，兩人就可正式打包走人。
紅襪少了一投一打需要補人，因此道奇隊把新人外野手佛杜戈（Alex Verdugo）送去紅襪。此人去年升上大聯盟，曾轟出再見全壘打，頗具打擊爆發力。
這樁三方交易還牽涉到積極補強的雙城隊，也就是道奇隊將把日籍投手前田健太送往雙城，雙城則把21歲的「火球小子」葛雷特洛（Brusdar Graterol）送去紅襪，各取所需。
前田健太可先發、可後援，是一名即戰力好手，有了他雙城投手實力提升。道奇更是補到頂級的普萊斯、貝茲投打雙雄，戰力提升一個檔次，今年打進季後賽、甚至問鼎世界大賽，又添幾分把握。紅襪的目的則是減輕薪資壓力，也儲備新人戰力，三方各有盤算、各有收穫。
(中時 )
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