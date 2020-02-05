38歲的彰化縣議員曹嘉豪（左）搶到登記頭香，前來登記中央委員賴調燦（右）握拳肯定其年輕人改革的決心。(陳怡誠攝)

國民黨今、明兩天受理中常委改選領表及登記，今早十時起受理，至中午共有8人前往登記，其中38歲的彰化縣議員曹嘉豪昨夜就北上「待命」，上午搶到登記頭香；另位37歲的南投縣議員游顥也一早辦妥登記；兩位「新人」都被視為中常會改革聲浪中的青年代表人士。現任中常委當中「唯二」兩位縣市議長蔣根煌、謝典霖是否參選，備受矚目。

國民黨現有218位中央委員，有意參選者在今明兩天完成登記後，由1900位黨代表以每人可圈選16位參選人，再統計票數後，按農漁民、婦女、青年、勞工選出32位中常委。

今早10時開始受理登記，每位參選人要繳交登記表、切結書、5萬元保證金、簡歷等資料。

今天上午陸續有彰化縣議員曹嘉豪、爭取連任的中常委江碩平、台北市菁英參議會參議長賴調燦、南投縣議員游顥、爭取連任中常委的北市議員李傅中武及前立委呂學樟、大城市開發建設負責人陳維德、現任中常委沈慶光等8人陸續完成登記。

其中曹嘉豪僅38歲，已是第二任彰化縣議員，也是彰化縣青工總會長，昨晚特地北上待命，今早搶得頭香；游顥僅37歲，是前黨主席洪秀柱子弟兵。黨內人士說，中常委有兩席青年保障名額，希望多一些類似曹、游等新生代民代參與中常會，注入新血。

而現任中常委當中，「唯二」兩位縣市議長中常委分別是新北市議長蔣根煌、彰化縣議長謝典霖，兩人同時也是全國縣市正副議長聯誼會正副會長。其中蔣根煌有意讓賢，幫助前新北市議長陳幸進之子陳汪全等年輕一輩接棒，但連日以來不少黨內高層及地方藍營人士，都登門拜訪，力勸他必須留在中常會扮演中流砥柱，且與陳汪全一起參選；為此蔣根煌正在長考。

謝典霖則確定不參選，改由成立新科立委的胞姐謝衣鳳角逐中常委。

(中時 )