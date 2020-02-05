「中華民國扯鈴聯盟」理事、知名扯鈴教練魯紀賢，遭檢舉涉嫌冒用「中華民國扯鈴聯盟」名義，佯稱該聯盟將舉辦赴法國交流、世界盃扯鈴比賽為由對外募集款項，4個月詐騙贊助款640萬元。台北地檢署5日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴魯男。

魯紀賢曾獲台灣扯鈴冠軍，多次應邀赴國外表演，他曾於2011年在台灣─聖露西亞文化營表演扯鈴，另於2018年間，前往尼加拉瓜尼文化宮及白冷城Jose Ramon Suarez中學進行示範表演，搭配動感音樂做出包含雙鈴、直立鈴、陀螺鈴及多款拋接動作，深受國外來賓好評。

檢警調查，擔任中華民國扯鈴聯盟理事的魯男，2018年7月至10月間，擅自冒用「中華民國扯鈴聯盟」名義，偽造聯盟大小章及相關文件，佯稱聯盟將參與出國交流等活動，對外尋找各界人士贊助。

魯男佯稱將在2019年初舉辦赴法交流活動，對外找人贊助，詐騙300多萬元，另誆稱將參與「2021年世界盃扯鈴比賽」，騙取200多萬元，共計約640萬元。

因有贊助人士事後向中華民國扯鈴聯盟理事長詢問這些活動進度後，發現該聯盟根本沒有對外募款，也沒有經辦這些活動，始知受騙，憤而報警提告。

(中時 )