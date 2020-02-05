武漢肺炎最新進度 指揮中心14.00說明 12:072020/02/05 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為中央流行疫情指揮中心。（林周義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心將邀集陸委會、食藥署、健保署、勞動部等單位，下午2時召開記者會，說明疫情最新進展、防疫作為、口罩、防疫照顧假等資訊。 (中時 ) #疫情 #防疫 #武漢 #指揮中心 #新冠狀病毒 #武漢肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」自我消毒 下場出爐了 11:322020/02/01 兩岸 比武漢肺炎更致命 美流感超過8千死！ 15:462020/02/01 生活 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 16:172020/02/01 國際 武漢肺炎秒打垮陸公衛體系？網神解 16:452020/02/01 日常 泰國日本確診比台灣多？原因找到了 20:022020/02/01 日常 部會未整合 指揮中心揹黑鍋 01:302020/02/02 生活新聞 口罩一罩難求 指揮中心：考慮將採記名制 17:502020/02/02 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 - 生活 台商群組對話曝光 驚人內幕網氣炸 - 生活 看陳時中24小時未闔眼 台大名醫心疼爆這句 - 生活 口罩荒前疾管局長點名兩禍首 網一致喊同意 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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