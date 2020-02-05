蔡英文總統今天感謝投入武漢肺炎防疫工作的公務人員，強調目前臺灣沒有社區傳染個案，感染的風險很低，希望身體健康的民眾可以將口罩留給最前線的防疫及醫護人員，以及需要使用的人。對於口罩實名制造成的不便，她也希望民眾能夠多多體諒。

蔡英文今天接見「108年度全國模範公務人員代表」表示，今天的得獎者都是各政府部門裡表現非常優秀的夥伴，是公務人員的表率，因為有大家的努力，政府推動政策能夠更順利，讓民眾獲得更多照顧，生活更有保障。

未來，政府還有許多政策要推動，包括落實兆元投資、培育高科技產業人才、推動社會住宅、幼托及長照等，都需要大家的協助。她期許所有同仁，不論是來自中央或地方，都能夠秉持初衷，繼續努力，一起攜手打拚，為人民帶來最好的服務。

她也藉此機會代表國人感謝所有投入武漢肺炎防疫工作的公務人員。並強調，政府防堵疫情，絕對嚴陣以待，也需要全民的支持和協助。

蔡英文指出，從明天開始，口罩實名販售就會上路，這個做法，是為了讓口罩的購買能夠更公平，讓口罩可以留給最前線的防疫和醫護人員、可以留給需要的人使用。對於造成不便，也希望民眾能夠多多體諒。

她也再次宣導口罩的使用時機，強調目前臺灣沒有社區傳染個案，感染的風險很低，所以身體健康的民眾不需要戴口罩。除非是本身已經感冒生病、或是需要進入醫院、或是有需要近距離接觸人群、以及長時間待在密閉公共空間的人，才需要戴口罩。

她說，防疫要做得好，需要大家彼此提醒、互相合作，希望得獎的模範公務人員也能協助多多宣導。

(中時 )