日本共同社發自北京的報導指出，搭武漢撤僑包機返日的日僑，感染新型冠狀病毒的比率較大陸官方公布的武漢市感染率高出39倍，讓大陸人感到驚訝！

日本政府至今派出3班包機，從武漢市接回565名日僑，其中包括沒有症狀的患者在內，共有8人感染，感染率為1.416％。武漢市1月31日公布的感染人數為3215人、感染率僅0.036％。由於當地醫療狀況混亂，由此可看出，武漢市實際感染人數恐怕要比官方公布的數字高出許多。

日本厚生勞動省4日宣布，已通知各地方政府和醫療機構，將擴大新型冠狀病毒檢查的對象。過去曾到訪武漢市者必須接受病毒檢查，現在擴大至曾去過湖北省的都必須接受檢查。

在症狀方面則規定，發燒超過37.5度、出現呼吸道症狀者，即使未被診斷為肺炎，也將列為病毒檢查對象。與曾赴湖北省的人有密切接觸者也必須接受病毒檢查。

厚勞省要求日本的醫療機構，若發現新增的檢查對象到醫院就診，必須向保健所申報並實施病毒檢查。厚勞省過去將病毒的潛伏期定為最長14天，現在改為2至10天。

(中時電子報)