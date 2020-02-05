武漢災情延燒，斷鏈危機一觸即發，稍早又驚傳鄭州也加入了「封閉式管理」，生產重鎮位於鄭州的鴻海首當其衝。為釋擬，法人圈近日已相繼接獲外資邀請，擬於2月6日下午4時邀請鴻海召開為期一小時的線上法說會，全程將以英文進行，重點將放在鴻海如何因應武漢肺炎，以及武漢肺炎對供應鏈帶來的衝擊。

中國大陸陷入封城危機中，繼武漢、東莞、浙江杭州之後，四日午後台廠群聚大城鄭州也跟進宣布進入封閉式管理，讓蘋果供應鏈可能斷鏈的傳言再度甚囂塵上。

面對近來的風言風語，台廠深受困擾，特別是主要生產基地在中國大陸的鴻海。為釋疑，鴻海今日公告，接獲美林證券邀請，確定於2月6日下午四時召開為期一小時的線上法說會，本次法說會將由鴻海投資人關係處處長楊俊翰主持，鴻海董事長劉揚偉將不會出席，屆時鴻海將先花費十分鐘，就鴻海如何因應武漢肺炎以及武漢肺炎對供應鏈帶來的衝擊，做出說明，至於餘下的五十分鐘，則會開放與會的法人提問。

據悉邀請函上特別載明此次的線上法說會將採用最新科技嚴控參與者，欲參加者必須先向主辦方申請個人密碼，至於是否開放媒體參與？鴻海則指出，此次的線上法說會係由外資主辦，邀請人並非鴻海，是否開放媒體參與，全由主辦方決定。

針對鄭州稍晚也納入了封閉式管理，鴻海也跟進提出三點聲明重申，包括大陸各主要廠區維持全面二月十日復工目標不變、各地方政府目前的防疫管制，有助於鴻海集團復工準備、鴻海集團已掌握各地政府的管控政策。

據側面了解，封閉式管理不等同於封城，只是加強人員管制，對於外來的人會嚴加注意，至於貨物和原料的進出目前都不成問題。

(工商 )