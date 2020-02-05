美國總統川普於美國時間4日晚間發表國情咨文，提及與中國簽訂貿易協議，對美國有利。

綜合外媒報導，川普4日晚間發表任內第三份國情咨文，以「偉大美國再起」為主題，涵蓋經濟、醫療保健、移民及外交政策。

他表示，國家正蓬勃發展，收入增加，貧困人口減少，犯罪率下降。他強調有紀錄以來的低失業率，表明美國以幾年前無法想像的速度向前邁進。

他又提及早前與中國簽署開創性的貿易協議，將保障美國工人、保護知識產權，為國庫帶來數十億美元，為美國製造及源自本土的產品開闊新市場。

川普還提到中國新型冠狀病毒肺炎疫情，指正與中國保持緊密合作應對，政府會採取所有必要的措施，保障美國國民免受疫症威脅。

此外，川普國情咨文中亦花不少篇幅提到國內醫療系統改革，指有建議提出納稅人要為非法移民支付醫療開支，會令納稅人負擔沉重，強調永遠不會讓社會主義破壞美國的醫療保健體系，呼籲國會通過禁止向非法移民提供免費醫療的法案。

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