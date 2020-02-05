台南科學園區內座落北園一路及北園二路交叉路口，緊鄰台積電建置中的3奈米/5奈米廠，建物總面積10.6萬坪，採高規格設計，樓板載重0.5噸到至1.5噸，包含辦公、作業廠房、研發中心及物流倉儲等不同規畫，符合科技廠商進駐即刻投產的需求，委託第一太平戴維斯進行招租事宜。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，中美貿易戰開打近2年後，中美兩國終於在近日簽署第一階段經貿協議，美國僅承諾不再提高稅率，近2,500億美元的商品仍需課徵25%的關稅，無法緩解台商在大陸所面臨的挑戰，再加上此波武漢肺炎事件，將促使先前仍在觀望中的台商，分散調配大陸產能，回台製造需求將保持在相當高的水位。另一方面，從目前超過8,000億元的回台投資核准額度觀察，去年執行進度約2,200億元，今、明兩年有4,000億元的額度需落實，將會是建廠土地需求的高峰期，預期將可吸引科技大廠積極評估。

政府積極招商引資，截至2020年1月中為止，累計投資台灣三大方案申請通過家數達339家，投資金額約8,641億元，六都之中，桃園市、高雄市、台中市及台南市都有破千億元的招商成績，科技聚落朝北、中、南三核心發展的趨勢已成形。科技業及製造業回流帶動工業不動產需求，根據第一太平戴維斯統計，2019年工業廠房的交易總額達到324億元，比前一年度增加近49%，寫下近12年新高；工業土地價格持續上漲，去年主要工業區地價平均漲幅為4%，累計2014年至2019年地價漲幅更達39%，企業回台設廠的成本明顯增加，預期未來在成本趨使下，廠商將往中、南部，或新開發工業區設廠的意願增加。

工業土地價格快速升高，土地只租不售的科學園區因此受到廠商青睞，整體出租率達到87%，新竹園區、竹南園區、台中園區及台南園區的出租率超過9成，進駐機會一位難求。以本次招租的南科園區為例，目前園區土地出租率高達93%，以積體電路，光電及精密機械等產業為主，都是這波回流的主要產業，半導體龍頭台積電、聯電、光電產業的群創、台達電及中強光電都在南科設廠。同時，行政院正積極研議南科三期擴建計畫，以滿足廠商的需求。

本次招租南科園區的廠房，10.6萬坪的建物面積，無論在規格或設計方面都可符合科技業的現代生產作業需求，樓板載重最重達1.5噸，樓高最高11米，可彈性分割出租；另外，廠房開發案通過環評審查，已確保用水、用電及排汙量額度，解決廠商用水用電供應不足的風險。

(時報資訊)