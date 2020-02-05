台灣高鐵(2633)總旅運在今年1月17日傍晚19時06分51秒突破6億人次大關，高鐵舉辦「六億搭乘、好事加乘」歡慶活動，並已和3名得獎旅客取得聯繫，其中第6億人次的超級幸運兒，是家住在高雄的陳太太，她每月都從左營站搭乘高鐵轉往宜蘭探視高齡母親，1月17日晚間偕同先生在南港站購票搭車回家幸運中獎，可獲贈台灣高鐵「一年無限搭乘年票」。

第600,000,001人次獎項的得主是使用回數票的蔡先生，同樣居住在高雄，經常因為公差利用高鐵往返台北及高雄兩地，1月17日當天由板橋搭車至左營而獲獎。第599,999,999人次則是住在彰化的江小姐，在台中工作，當天因趕時間搭高鐵返家，而受到幸運之神眷顧，都可獲得「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」。另外，第599,999,998人次與600,000,002名旅客至活動截止（1/31）時，仍未與高鐵公司取得聯繫。

(時報資訊)