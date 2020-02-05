武漢肺炎疫情升溫，全球掀起口罩、消毒酒精等用品搶購潮，供不應求，就算有錢也買不到，在香港甚至發生搶劫案。網友表示，媽媽的錢包安然無恙，但好不容易買來的口罩卻被歹徒搶走，讓她不禁大嘆「以前是錢財不露白，現在是口罩」。

根據港媒《香港01》報導，有網友透露，媽媽3日成功買到一盒口罩，沒想到在回家的路上遇到搶劫，不過歹徒下手的目標不是皮包，竟是口罩；他希望大家一定要照顧好家裡的長輩，敏感時期除了錢財不要露白，連口罩都要收好。

其他網友看完後都非常傻眼，紛紛痛罵「老人家的口罩都搶，人渣」、「我的酒精也被偷了」、「超級荒謬，建議不要使用透明塑膠袋」。

由於全球瘋搶口罩，香港政府採購的過程並不順利。林鄭月娥3日宣布，政府須謹慎使用口罩，優先給第一線的醫療人員，其次是身體不舒服的人以及需要出入人多地方的人；她指出，由政府帶頭做起，如果不符合以上標準卻戴口罩的官員，戴了也會請他拿下來。

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(中時電子報)