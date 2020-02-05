精密金屬遮罩供應商旭暉應材(6698)昨天股價跌到上市新低後，今天破底反彈，盤中大漲7％。公司2019年營收8.54億元，年增34.31％，創下歷年新高，雖然大陸OLED面板廠受中美貿易戰及近期武漢疫情影響，終端需求較為疲弱，但大陸一線OLED面板廠商幾乎皆為該公司客戶，大陸大力發展OLED面板趨勢不變，旭暉今年仍可望繼續受惠。

旭暉去年11月25日以每股68元上市，一個月後曾經衝高到101.5元，一度成為百元俱樂部一員，不過，12月受到遷廠及貿易戰終端需求下降，導致營收下滑影響，股價滑落，而近期面臨武漢疫情，大陸各地春節後開工時間延後，恐影響出貨，1月底跌破承銷價，昨天更來到61.3元新低，今天頗有破底翻態勢。

旭暉主要專攻在CMM金屬遮罩，產品營收組合方面，OLED金屬遮罩占比75％，其中6吋CMM約占近4成，洗淨及再生服務占比23％、光學貼合材料占比2％。大陸OLED面板市占率不10％，主要良率未能提升，但隨著OLED面板價格逐漸普及化會有越來越多中小尺寸產品使用OLED面板，6代線會成為未來主流，對旭暉帶來成長動能。

旭暉目前有台南、上海及湖北黃石廠，公司去年因為地緣及產能的考量，決定把上海廠房關閉，搬到至湖北黃石，但武漢疫情影響，上海廠復工時間延遲至2月10日，黃石尚未確定開工日期，原本要重新認證，預估第2季開始量產將受影響而遞延。

(時報資訊)