簡東明被訴4年前參選山地原住民立委時賄選，一審將他判刑5年半，二審改判4年，經最高法院撤銷發回後，高雄高分院更一審認定，檢察官所舉的各項證據，均不足以證明簡東明發放的款項是行賄的賄款，逆轉改判無罪，檢方提上訴，最高法院駁回確定。

檢方起訴指控，簡東明2016年參選立委時，假借「工作費」名義發放1500元至3000元不等現金給輔選幹部或工作人員，再轉交給選民，涉嫌賄選買票。

簡男否認犯罪，稱他選2次鄉長、3次立委，每次選舉都有工作團隊，這些輔選幹部是他的工作團隊，拜票、造勢活動、家戶拜訪都是他們的工作項目，發放工作費都是按照工作性質來補貼，他很難過選舉活動備受質疑。

一二審判簡男有罪，但更一審認為，檢方指控的43人都為簡東明競選團隊的輔選幹部或工作人員，且均有參與輔選工作事實，他們收的金錢是在簡東明競選期間所從事的輔選工作的津貼，參諸社會常情仍屬相當，難認係屬投票行賄之賄款，改判無罪。

(中時 )