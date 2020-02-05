大陸長春海關表示，4日晚間，長春龍嘉機場海關連夜驗放84萬個用於疫情防控的口罩。這是目前吉林省接受的最大一批進口捐贈物資。

這批口罩以捐贈方式進口，最終將交由吉林省紅十字會接收和統一調配，用於新型冠狀病毒疫情防疫防控工作。這是長春龍嘉機場海關通過綠色通道快速驗放的第5批疫情防控物資。

長春龍嘉機場海關按照應急預案，憑捐贈函及受贈方出具的相關證明，對捐贈物資採取先登記放行，後補辦減免稅相關手續的作業模式進行快速驗放，確保物資即到即放。

(旺報 )