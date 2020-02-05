吉林省最大一批進口捐贈物資到位：海關連夜驗放 12:082020/02/05 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 工作人中在機場進行防疫處理。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸長春海關表示，4日晚間，長春龍嘉機場海關連夜驗放84萬個用於疫情防控的口罩。這是目前吉林省接受的最大一批進口捐贈物資。 這批口罩以捐贈方式進口，最終將交由吉林省紅十字會接收和統一調配，用於新型冠狀病毒疫情防疫防控工作。這是長春龍嘉機場海關通過綠色通道快速驗放的第5批疫情防控物資。 長春龍嘉機場海關按照應急預案，憑捐贈函及受贈方出具的相關證明，對捐贈物資採取先登記放行，後補辦減免稅相關手續的作業模式進行快速驗放，確保物資即到即放。 (旺報 ) #捐贈 #物資 #海關 #長春 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 大陸針對境外捐醫療物資免稅 從美國進口不加徵關稅 22:052020/02/01 兩岸 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 《傳產》武漢疫情房市拉警報？專家點出關鍵殺傷力 10:342020/02/03 財經 2020武漢風暴》習近平再主持政治局常委員會研商疫情防控 19:092020/02/03 兩岸 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 兩岸熱門新聞 死亡集中營？醫曝火神山「活人坑」內幕：發燒者就地消失 - 兩岸 國台辦：在陸台胞確診3例 已向台通報疫情36次 - 兩岸 - 旺報 旺旺護台灣 水神抗菌液免費供應 - 日報 南京實行「小區封閉管理」 沒有封城 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》陸急調300記者至湖北 宣傳疫情防控 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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