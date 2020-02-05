公主郵輪旗下的「鑽石公主號」，經日本衛生當局檢疫後，已知有10人感染2019新型冠狀病毒，且船上有20名台灣籍乘客。公主郵輪表示，10名確診案例中，包含2名澳洲人、3名日本人、3名香港人、1名美國人和1名菲律賓籍船員，未有台灣人遭感染。

公主遊輪表示，目前已確認，日本衛生當局針對鑽石公主號上所有賓客和船員已經完成健康檢疫第一階段。船公司被告知，在完成測試的樣本中，有10人對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，確診的賓客將透過日本海岸警衛隊的船帶到岸上，由岸邊的日本醫療專業人員護送至當地醫院進行護理。

公主遊輪確認目前船上有來自各個國家的2666名賓客和1045名船員，其中大約有一半的賓客來自日本。

船公司表示，同步已確認鑽石公主號將留在橫濱檢疫，根據日本衛生當局的要求，隔離期至少為14天。鑽石公主號於橫濱港停靠後，將透過港口作業，把食物、其他補給品帶到船上，且繼續提供船上賓客免費網路和電話，以便賓客能與家人和親友聯繫，使所有客人保持舒適環境。

公主遊輪表示，會繼續與全球醫療當局和日本政府進行充分合作並遵循其指示。

公主郵輪表示，鑽石公主號原預計2月4日自橫濱出發，9日抵達基隆港，放旅客下船在岸上觀光，12日返抵橫濱。由於該郵輪已遭隔離，行程會取消。另外，指揮中心昨日有提到「入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪」、「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪」，都不得停靠我國港口，原定2月25日將在台灣載客的行程確定取消。

(中時 )