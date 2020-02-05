議長謝典林示範以漂白水調配消毒水。（吳敏菁攝）

葉彥伯呼籲健康的人不用戴口罩，不需要每個人都拿健保卡到藥局去買口罩。（吳敏菁攝）

中國大陸武漢肺炎擴大飆到兩萬人，但台灣確診病例只有11例，病毒並沒有在社區飄散彰化縣衛生局和跨黨派議員攜手，呼籲健康的人不要戴口罩，戶外活動照常，才能增加抵抗力，未來仍需長期抗戰，不可能一、兩天就停，要珍惜物資，沒有洗手台才使用酒精，議長謝典林有示範以漂白水調配消毒水的作法。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大前中央已發布延後開學，並陸續撤回在陸工作台商，彰化縣政府與彰化縣議會5日上午於彰化縣議會前廣場舉行「彰化縣因應武漢肺炎防疫整備情形說明會」，呼籲民眾配合2不3要，共同為防疫整備。

防範武漢肺炎二不三要。（吳敏菁攝）

健康的人不要戴口罩！ 防範武漢肺炎2不3要。

議長謝典林表示，現階段防疫重點，二不三要，洗手、環境消毒，這次跨黨派號召議員們一起來，在社區扮演衛教腳色，勤洗手，人來人往用要消毒，健康的人不需要戴口罩，拚命搶口罩，其實減損防疫，最重要是從大陸回來要做健康管理，並示範如何以漂白水調製消毒水。

衛生局長葉彥伯表示，中國大陸武漢肺炎已經兩萬例，除了湖北，廣東和浙江，包括從小三通回台，都要進行居家檢疫，台灣目前確診才十一例，病毒沒有在社區飄散，口罩是生病的人，常常遇到病患的人才需要戴，健康的人根本不用戴口罩。

葉彥伯表示，中央公布可以用健保卡到藥局買口罩，不要每個人都去買，不需要也是浪費掉，這是戰備庫存，這項宣布只是要大家不用煩惱急需時買不掉口罩，騎摩托車等用布口罩就可以了。

葉彥伯也強調，酒精洗手是不方便，沒有洗手台才使用，消毒水也只需要在人來人往、雙手常接觸到的地方，不用屋頂等到處噴來噴去，目前防疫工作是防堵，戶外活動能增加抵抗力，健康的人照常上班、工作，洗手習慣養成，防疫工作就能做好。

(中時 )