武漢肺炎疫情迅速蔓延，大陸仿造當年SARS「小湯山」醫院，緊急建造「火神山醫院」，3日已正式啟用，可容納千名病患，不過內部照片曝光，遭質疑根本是死亡集中營。

火神山醫院2日正式移交解放軍，3日開始接診武漢肺炎確診患者，醫院病房布置也隨之曝光。病房內有兩張病床，設有小窗口及玻璃窗，方便醫護人員拿取物品，也安裝空調、通風設施、消毒設備，並配備獨立衛浴。

據《希望之聲》報導，在病房內的人無法自由進出，窗戶上還有鐵欄杆，遭質疑看起來像監獄的隔離醫院，更像是集中營，恐怕是「進的來、出不去。」

旅美時事評論員更表示，這所由軍人管理的醫院，會讓感染的病患自生自滅，如果救不過來，就會聽從上級安排，「提前幫重症病人解除痛苦」。

報導中也引述醫師說法，說白了就是建「醫坑、活人坑、死人坑，完了燒，燒完了就完了」，至於小湯山模式，就是哪個發燒了，「全都讓他就地消失。」

武漢肺炎疫情嚴重程度超乎想像，有醫師向《看中國》透露，武漢死亡人數遠超過官方數據，因醫院不夠，很多人在入院前就在家裡死亡，當時醫院屍體數量還在可處理範圍，都送往殯儀館，但後來已超過常規處理數量，所以各醫院成立了發熱專科醫院，都用貨車去載屍體，至於送到哪就無從得知。

(中時電子報)