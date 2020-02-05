台商正大舉回流台灣投資設廠之際，創下台灣面板廠回台投資首例的知名大廠，將委託第一太平戴維斯，把位於台南科學園區總面積達10.6萬建坪的全新廠房，以每坪750元月租金 ，對外招租！向新房客招手！

第一太平戴維斯公共關係暨市場研究資深協理丁玟甄今（5）日表示，第一太平戴維斯受託辦理這座南科園區廠房進行招租，廠房位於台南科學園區內，座落北園一路及北園二路交叉路口，緊鄰台積電建置中的3奈米／5奈米廠，建物總面積10.6萬坪，採高規格設計，樓板載重0.5噸到至1.5噸，包含辦公、作業廠房、研發中心及物流倉儲等不同規劃，符合科技廠商進駐即刻投產的需求。

丁玟甄表示，這座廠房預計2021年底全新完工。第一太平戴維斯今（5）日表示，本次招租的南科園區為例，目前園區土地出租率高達93％，以積體電路，光電及精密機械等產業為主，都是這波回流的主要產業，半導體龍頭台積電、聯電、光電產業的群創、台達電及中強光電都在南科設廠。同時，行政院正積極研議南科三期擴建計畫，以滿足廠商的需求。

本次招租南科園區的廠房，建物面積達10.6萬坪，無論在規格或設計方面，都可符合科技業的現代生產作業需求，樓板載重最重達1.5噸，樓高最高11米，可彈性分割出租；另外，廠房開發案通過環評審查，已確保用水、用電及排汙量額度，解決廠商用水用電供應不足的風險。

(工商 )