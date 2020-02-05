屏東市1棟公寓今天凌晨2點多突然發生火警，火舌快速竄出屋外，數10名住戶在睡夢中驚醒，紛紛下樓逃命，消防隊據報後，出動雲梯車到場灌救，所幸火勢很快被撲滅，將2名受到輕微嗆傷的住戶送醫，但起火原因仍需待查。

住戶表示，當時看到黑煙竄出也聽到爆炸聲，馬上叫醒家人並衝出屋外，幸好人都沒有受傷，但家裡財物不知是否還在，到現在也不知起火原因為何，猜測可能是疑似天氣太冷，開暖爐時間太長所導致的意外。

屏東縣消防局指出，今天凌晨2時10分接獲報案，目擊者發現屏東市蘭州街附近一棟公寓發生火警，遂派遣屏東分隊、麟洛分隊、屏二分隊、長治分隊及特搜大隊共16部各式消防車和41位警義消前往灌救。

警消表示，消防人員2時20分到達現場時發現5樓傳出火光及濃煙，馬上出動雲梯車前往灌救，並緊急疏散大樓住戶45人，2時43分將火勢熄滅，2名輕微嗆傷住戶送醫後已無大礙，火場內無他人員受困，但失火民宅已付之一炬，火調人員正調查起火原因。

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(中時電子報)