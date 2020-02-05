口罩實名制明將上路，新北市共1169間特約藥局、4間偏區衛生所負責發放；新北市長侯友宜今受訪表示，上線第一天必定會有很多問題出現，像是身障者、長者行動不便，若無家人代領，該委託誰協助等，「中央已經很辛苦、很累了，執行層面地方會全力協助，新北要比中央想的更萬全、做得更好。」

侯友宜說，每人只要拿著一張健保卡，即可去藥局或衛生所提領口罩，原則聽起來簡單，卻會有很多狀況出現，比如身心障礙者、老人家行動不方便，家裡也沒有親屬，該委託誰領取，還有若今天去領了一次以後，回過頭來可否在幫別人代領等等，還有很多執行層面要解決。

侯友宜表示，中央很真的很辛苦、很忙，執行部分不要再去麻煩中央，新北市昨日已召集各區區長、警察、衛生以及法制等單位召開研習會，明天也會派員定點巡查，一遇狀況立刻回報，把它做得更到位、更完善，齊心協力幫助中央解決問題。

(中時 )