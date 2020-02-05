為因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情防疫工作，因相關主管單位限制口罩購買的數量與管道，在全台掀起「口罩之亂」。為有效遏止此風，衛福部已拍板定案口罩實名制的相關辦法，確定從 2 月 6 日起跑，民眾須持健保卡至全國健保特約藥局購買口罩。為了提供民眾可以迅速查詢哪處藥局還有口罩庫存，衛福部先前承諾將會同步推出地圖工具。如今搶在政府之前，已有部落客製作的全台健保特約藥局地圖可供查詢，不過當中沒有口罩存量的資訊，還請留意。

根據《硬是要學》部落格資訊，他們因應 2 月 6 日起將起跑的口罩實名制，製作了全台健保特約藥局地圖。且因為有部分編鄉地區沒有健保特約藥局，將會將當地口罩配送至衛生所，因此在日前已新增全國衛生所地圖位置。根據網站說明，地圖中的資訊取自衛福部公布的特約藥局清單；此外，接受口罩購買藥局採報名制，並非所有藥局皆可購買，目前衛福部還在接受報名中，名單公布後會再進一步更新(地圖)清單。

透過下方的「全台健保特約藥局地圖」，點擊圖標就可以查詢電話、地址、電話等資訊。不同於衛福部將要提供的口罩地圖，這一份地圖並沒有包含現存口罩現況，還請讀者留意。

針對口罩實名制，有報導指出將委由政務委員唐鳳與「超商口罩現況回報」地圖的工程師團隊聯繫，合作開發「藥局版」口罩存量回報系統。根據《數位時代》報導，政務委員唐鳳已與製作「超商口罩現況回報」地圖的好想工作室工程師吳展瑋(Howard)聯絡，吳展瑋表示政府正在研議要如何處理藥局版口罩地圖，例如需要那些資訊等等。工程師建議，若政府要作口罩地圖，應是由後端串接資料(口罩存量)，而非由民眾自行回報(先前的超商口罩現況回報地圖，是以民眾自行回報的機制進行)。目前還難以確認雙方將怎麼合作，但工程師表示會全力協助政府工作。針對雙方合作進度，唐鳳辦公室的回應是：「目前加緊研議中，不便對外說明。」而 2 月 6 日口罩實名制起跑當日就上線藥局口罩地圖，是不變的目標。

(中時電子報)